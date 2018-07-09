مخطط استيطاني يستهدف البحر الميت

المصدر: رام الله ــ د.ب.أ

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت.

وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة «وفا»، إن وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي، يهدف إلى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل.

وأضافت أن تلك الوسائل الإعلامية نقلت محاولات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة، نتجت عن انحسار البحر الميت، يقع معظمها ضمن المناطق المحتلة عام 1967، ومعظمها يعود إلى ملكية فلسطينية.