نتنياهو: لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية في سورية

المصدر: تل أبيب - د.ب.أ

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه سيبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب في موسكو، الأسبوع الجاري، بأن إسرائيل لن تقبل بتموضع القوات الإيرانية ولا القوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس: «سأغادر هذا الأسبوع إلى موسكو، حيث سأعقد لقاءً مهماً (بعد غد) مع الرئيس بوتين. نلتقي بين الحين والآخر من أجل ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وبالطبع أيضاً من أجل بحث التطورات الإقليمية».

وأضاف: «سأوضح في هذا اللقاء مرة أخرى مبدأين أساسيين: أولاً، أننا لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها. ثانياً، سنطلب من سورية ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بحذافيرها».