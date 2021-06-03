39 قتيلاً بنيران وألغام الحوثيين في الساحل الغربي

المصدر: الحديدة ■ الإمارات اليوم

أكدت إحصائية ميدانية للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن مقتل وإصابة 39 مدنياً، بينهم 18 طفلاً وامرأة، بنيران وألغام الميليشيات في جبهات الساحل الغربي خلال الشهرين الماضيين.

وفي سياق متصل، قال قائد اللواء الثاني تهامة، العميد فؤاد جهنم، إن قوات اللواء تصدت لهجوم الحوثي في مديرية حيس، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، بعدما قصفت الميليشيات أحياء سكنية بقذائف الهاون، وأحدثت حالة من الرعب لدى السكان، ما دفع قوات اللواء إلى الرد على مصادر النيران والتعامل معها بنجاح، لافتاً إلى أن الميليشيات تحاول اختراق خطوط التماس الأولى للقوات المشتركة باتجاه مدينة حيس لكنها تتكبد خسائر كبيرة.

وكانت الميليشيات صعّدت من هجماتها ضد المدنيين والأعيان المدنية في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس، وبيت الفقيه وشرق مدينة الحديدة، خلال الآونة الأخيرة، في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

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