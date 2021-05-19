البركاني يناقش مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع في اليمن

المصدر: الرياض ■ سبأنت

ناقش رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، مع سفير فرنسا لدى اليمن، جان ماري صفا، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد البركاني، أول من أمس، على موقف الشرعية الدستورية الثابت من تحقيق السلام الدائم والعادل، الذي ينشده أبناء الشعب اليمني، القائم على المرجعيات الثابتة لأي حل سياسي، المتوافق عليها داخلياً والمدعومة إقليمياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأشار البركاني إلى استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية كافة، وآخرها المبادرة السعودية لتحقيق السلام، وجهود المبعوثين الدولي والأميركي إلى اليمن، مؤكداً أن استمرار ميليشيات الحوثي في تصعيدها العسكري على مأرب ينسف جهود السلام كافة، ويفتح الباب أمام الخيارات الأخرى لمواجهة هذه الميليشيات الطائفية حتى تنصاع للسلام، وتوقف حربها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني.

وطالب البركاني المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على الميليشيات وداعميها، من أجل التعاطي غير المشروط مع مبادرات السلام الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الميليشيات تستمر في المتاجرة بالأوضاع الإنسانية التي كانت السبب الأول في تفاقمها ووصولها إلى هذا الحد، وتحاول المزايدة على المجتمع الدولي من خلال الملف الإنساني.

من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن موقف بلاده الدائم والثابت من دعم الشرعية الدستورية، وحرص فرنسا على استقرار اليمن وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه، متمنياً إيقاف الاقتتال وتجنيب الشعب اليمني ويلات الحروب، والآخذ بخيارات السلام من خلال طاولة المفاوضات ووفقاً للقرارات الدولية.

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