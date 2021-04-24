الحكومة اليمنية تعلن حظر سفر مواطنيها إلى الهند بسبب «كورونا»

المصدر: صنعاء ■ د.ب.أ

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حظراً مؤقتاً لسفر مواطنيها إلى الهند، اعتباراً من أمس، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في بيان إنه «تم إقرار الإيقاف المؤقت لرحلات الذهاب للمواطنين من اليمن إلى الهند حتى إشعار آخر، في ظل ارتفاع حالات الإصابة في الهند، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية لمواجهة تفشي الجائحة».

وأشار البيان إلى استمرار رحلات العودة من الهند إلى اليمن، بحسب جدول الرحلات المعتادة للمواطنين المتواجدين هناك.

ووجهت اللجنة الخطوط الجوية اليمنية وسفارة البلاد في الهند بالعمل بهذا الإجراء ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر.

كما وجهت اللجنة الحكومية وزارة الصحة باتخاذ إجراءات لفحص العائدين ومتابعة وضعهم الصحي مع السلطات المحلية.

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