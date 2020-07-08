الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف والبيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حررت قوات الجيش اليمني والقبائل، بإسناد من قوات التحالف العربي، مناطق عدة في جبهات الجوف والبيضاء، مع استمرار المعارك في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، فيما تم اسقاط أربع طائرات مسيّرة حوثية، ومصرع أكثر من 700 حوثي، بينهم قيادات بارزة في تلك الجبهات، في حين استمرت الخروقات في الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، حققت قوات الجيش اليمني والقبائل، بإسناد من قوات التحالف العربي، تقدماً كبيراً في محيط مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف اليمنية، أمس، بعد خوضها معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، خلّفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، الذين تراجعوا من مواقع عدة في محيط الحزم إلى داخل المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية في الجوف بأن قوات الجيش والقبائل، بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف، تمكنت من التقدم في محيط مدينة الحزم من الجهة الشرقية، ووصلت إلى محيط المدينة وسط تراجع الميليشيات وفرار عناصرها، والتحصن داخل المدينة متخذة من المدنيين دروعاً بشرية.

وكانت مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات المساندة أدت إلى تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات، كانت في طريقها إلى منطقة الأقشع شرق الحزم.

من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية في الجوف عن وجود خلافات كبيرة في صفوف الميليشيات داخل المحافظة، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالخيانة والتراجع وعدم القدرة على بسط السيطرة، فضلاً عن وجود خلافات على القيادة وتقاسم الأموال.

من جهة أخرى، كشفت مصادر حقوقية في الجوف عن إصابة ثلاث فتيات وبتر أطرافهن في منطقة المعامرة بمديرية المتون بالجوف، نتيجة إصابتهن بانفجار لغم حوثي في المنطقة أثناء قيامهن بعملية جلب الحطب.

وفي صنعاء، واصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها في جبهات نجد العتق وجبال صلب لليوم الثاني على التوالي، محققة مكاسب على الأرض، منها تدمير ثلاث آليات للميليشيات، إلى جانب سقوط 16 قتيلاً حوثياً، بينهم القيادي الحوثي البارز عبدالله مانع عيضه كريش.

من جانبها، تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير دبابة حوثية في المنطقة، فيما تمكنت قوات الجيش والقبائل، أول من أمس، من إسقاط ثلاث مسيّرات حوثية في جبهات نهم، كما تمكنت من إسقاط مسيّرة أخرى في جبهة العبدية بين مأرب والبيضاء.

وفي البيضاء، تمكنت قوات الجيش والقبائل من تحرير مناطق الجبل الأبيض، وثلاث تباب في منطقة كائدة ووادي قانية الاستراتيجي من عناصر الميليشيات، بعد معارك عنيفة خلّفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي جبهة العبدية بين مأرب والبيضاء، تمكنت قوات الجيش والقبائل بمساندة التحالف من إفشال هجوم حوثي باتجاه مواقعها في منطقة المخلق، ما أدى إلى مصرع عدد من عناصرهم، بينهم القيادي الحوثي والمشرف في المنطقة، علي محمد المكلي، فيما تم أسر اثنين آخرين.

وكانت مصادر في الجيش اليمني أكدت سقوط أكثر من 700 قتيل في صفوف الميليشيات، خلال الأسبوعين الماضيين، في جبهات البيضاء وحدها، إلى جانب العشرات من الجرحى والأسرى.

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