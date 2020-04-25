ترامب: الحديث عن مرض زعيم كوريا الشمالية مغلوط

المصدر: واشنطن ■وكالات

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة قبل الماضية، من شأن أنباء تواترت هذا الأسبوع عن مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونح أون، لكنه امتنع عن ذكر ما إن كان على اتصال بالمسؤولين هناك.

وقال ترامب في إيجاز صحافي يومي بالبيت الأبيض «أعتقد أن التقرير مغلوط»، مضيفاً أنه سمع أن التقرير يستند إلى «وثائق قديمة».

ومضى قائلاً: «تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية، وتربطني علاقة طيبة بكيم جونج أن، وأرجو أن يكون على ما يرام». وتابع «ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك».

كان موقع «ديلي إن.كيه»، الذي يقع مقره في سيؤول، قد ذكر في ساعة متأخرة يوم الاثنين أن كيم (نحو 36 عاماً كما يُعتقد) يتعافى بعدما خضع لعملية في القلب في 12 أبريل. ونشر الموقع النبأ نقلاً عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته. من ناحية أخرى، صرح المرشّح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بأنه يتوقع أن يحاول الرئيس دونالد ترامب تأجيل انتخابات نوفمبر في مسعى للفوز بولاية ثانية.

وقال بايدن خلال حفل جمع تبرّعات، جرى عبر الإنترنت أول من أمس «تذكّروا كلامي، أعتقد أنه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة ما وطرح مبرر يمنع إجراءها».

وأضاف نائب الرئيس السابق، البالغ 77 عاماً، أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد (ترامب) أنه بإمكانه الفوز من خلالها».

من جهة أخرى، قال بايدن لأنصاره إنه «متحمس للمناظرة مع دونالد ترامب». وأضاف «أنا مستعد لمناظرة معه. عبر زوم أو سكايب أو سلاك أو هانغ آوتس أو شخصياً في أي وقت وأي مكان يرغب فيه».