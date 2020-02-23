اليابان تدرس استخدام عقار مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى كورونا

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت اليابان أنها تدرس استخدام عقار «افيغان» المضاد للأنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» أمس.

وفي تصريحات للصحافيين، قال وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن وزارة الصحة تعتزم السماح باستخدام العقار إذا ثبت أنه فعال.

وتابع الوزير أن عقار «افيغان» هو فقط أحد العقاقير التي ذكرت تقارير أنه كان فعالاً في الخارج ضد فيروس كورونا الجديد.

وتابع أن التنسيق مع الحكومات المحلية والنقابات الطبية ضروري لتشكيل سياسة تشمل إجراءات خاصة. وتابع أنه يأمل في أن تكون هناك خطة لمواجهة المرض بحلول الثلاثاء المقبل.