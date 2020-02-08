واشنطن تعلن قتل قائد تنظيم «القاعدة» في اليمن

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت قاسم الريمي قائد تنظيم «القاعدة» في اليمن الذي تبنى في السابق اعتداءات ضد غربيين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أول من أمس: «بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب، نفذت الولايات المتحدة عملية في إطار مكافحة الإرهاب في اليمن، ونجحت في تصفية قاسم الريمي مؤسس وقائد جماعة القاعدة في الجزيرة العربية».

وأضاف البيان أنه تحت قيادة الريمي نفذ التنظيم «أعمال عنف يصعب وصفها ضد مدنيين في اليمن وسعى لاقتراف أو الحض على تنفيذ اعتداءات عدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا».

وتابع أن مقتل الريمي «يزيد من إضعاف تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، وهو ما يقربنا من القضاء على التهديدات المتأتية من هذه المجموعات على أمننا القومي».

وذكرت الإدارة الأميركية أن الريمي انضم إلى «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي وعمل لحساب أسامة بن لادن في أفغانستان المسؤول عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

واستغل تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب ضعف السلطة المركزية في اليمن لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق اليمن.

وبحسب المركز الأميركي لمراقبة المواقع المتطرفة (سايت) «فقد تبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في رسالة بصوت قائده قاسم الريمي، هجوم ديسمبر 2019 في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية في فلوريدا، والذي خلف ثلاثة قتلى من عناصر المارينز».