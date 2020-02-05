الحكومة اليمنية تقر إجراءات لإعادة طلاب اليمن من الصين

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها، أول من أمس، في العاصمة المؤقتة عدن ترتيبات عدة لإعادة الطلاب اليمنيين من الصين التي يجتاحها فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن رئيس الحكومة معين عبدالملك اطلع على تقرير وزارة الخارجية حول جوانب التنسيق والتواصل مع السلطات الصينية المعنية والبعثة الدبلوماسية اليمنية في بكين، للاطمئنان على الطلاب والجالية اليمنية، بما في ذلك ترتيبات إجلائهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكد عبدالملك وجود تنسيق عالي المستوى مع السلطات الصينية المعنية وسفارة اليمن في بكين، لتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب والجالية اليمنية في الصين، وبحث ترتيبات إجلائهم إذا استدعت الضرورة.

ووجّه كل الوزارات والجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية الطلاب والجالية اليمنية في الصين، من المخاطر المحتملة جراء تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إخلاؤهم إذا استدعت الحاجة.

كما وجّه بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والمالية والخارجية والتعليم العالي، والسفارة اليمنية بالصين، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لمتابعة الطلاب والجالية اليمنية العالقين في مدينة ووهان، وسبل إجلائهم وتوفير كامل الرعاية الصحية لهم.

وكانت الخارجية اليمنية أعلنت بدء بحث إمكانية إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا، بعد تفشي الوباء وإجلاء معظم الدول لرعاياها من المدينة.