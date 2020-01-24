الجيش اليمني يصل إلى مشارف مديريتي أرحب وبني حشيش

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

تتقدم قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، باتجاه العاصمة صنعاء، لليوم السابع على التوالي، وسط انهيار جبهات ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر كبيرة في صفوف قياداتها البارزة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية في صنعاء استمرار تقدم قوات الجيش اليمني باتجاه العاصمة صنعاء، وسط انهيار جبهات الميليشيات، التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى والأسرى، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وأكدت المصادر وصول القوات اليمنية إلى مشارف مديريتي بني حشيش وأرحب، وهما المديريتان المرتبطان مباشرة بأطراف مدينة صنعاء (أمانة العاصمة).

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت موقعاً للميليشيات في نهم، يضم قيادات ميدانية بارزة، ما تسبب في مصرع العديد منهم، بينهم القيادي البارز المدعو عباس الديلمي، وشقيقه عبدالله الديلمي، إلى جانب إصابة إبراهيم الحوثي، شقيق عبدالملك الحوثي، وقائد جبهات نهم، الذي تم استبداله أمس بقيادي حوثي بارز، يعد أحد مؤسسي الحركة، وهو عبدالله الرزامي.

وأكدت المصادر مصرع عدد من القيادات الحوثية، وهم: أحمد علي الخولاني، وعلي أحمد مسعود، وعلي حسين محمد عبدالخالق الكبسي، وأحمد يحيى محمد عبدالخالق الكبسي، وشرف عبدالسلام ‫الحوثي.

وأكد قائد المنطقة السابعة، اللواء الركن محسن الخُبّي، أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه العاصمة من محاور الميمنة والميسرة والقلب، إلى جانب اشتعال الجبهات في محافظتي الجوف ومأرب المتاخمتين لصنعاء.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيات في جبهات محيط صنعاء، ما أسفر عن تدمير آليات، ومصرع وإصابة العديد من عناصرهم الانقلابية.

الجيش يسقط 4 «مسيرات» حوثية

أسقطت قوات الجيش في محافظة الجوف طائرة مسيرة رابعة، إيرانية الصنع، في جبهة المتون غرب المحافظة، كانت تستخدمها الميليشيات في عمليات استخباراتية، وذلك بعد أن تمكن الجيش من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة للميليشيات في مناطق متفرقة بالمحافظة خلال اليومين الماضيين.