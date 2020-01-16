بدء المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بخطوة ناجحة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

وبحسب السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أشرف التحالف على إطلاق 38 محتجزاً من الطرفين عقب أحداث عدن في أغسطس 2019.

وأكد آل جابر في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن «إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض».

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما عقب مواجهات استمرت أربعة أيام.

وينص الاتفاق على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية.

وأشاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بخطوات اتخذت حديثاً بهدف تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مكتب غريفيث، عبر «تويتر»، إن المبعوث الأممي اجتمع الاثنين مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأضاف أن غريفيث أشاد خلال اللقاء بالخطوات التي تم اتخاذها حديثاً لتنفيذ اتفاق الرياض.

وسيقدم غريفيث إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 16 يناير لإطلاع أعضاء المجلس على مستجدات المشاورات السياسية، والتقدم في تنفيذ اتفاق استوكهولم.