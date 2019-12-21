الميليشيات تختطف 229 ضابطاً في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة وأخرى أمنية في العاصمة اليمنية صنعاء قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف 229 من ضباط الأمن ومنتسبي وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها، خلال اليومين الماضيين، بعد استدعائهم بحجة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ أربعة أعوام.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات قامت باستدعاء الضباط، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بحجة استلام مرتباتھم وتم وضع أسماء الضباط في كشف مجمع من جمیع الوحدات الأمنية وبأسماء غیر مرتبة أبجدياً، وأغلبهم من الضباط المؤيدين لحزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وأشارت إلى أن الضباط بينهم منتسبون للبحث الجنائي والداخلية والأمن العام، وتم نقلهم من مكان تجميعهم في وزارة الداخلية على خط المطار على متن باصات ترافقها عربات على متنها مسلحون من عناصر الحوثي بالزي المدني، إلى منطقة مجهولة وقطع التواصل معهم.

وألمحت المصادر إلى أن أسر الضباط يتواصلون مع جهات العمل التي كانوا ينتسبون إليها لمعرفة مصيرهم، وأنهم تلقوا ردوداً متضاربة بشأنهم، منها ما يفيد بأنه يتم التحقيق معهم حول قضايا فساد، وأخرى تفيد بأنهم يرفضون المشاركة في جبهات القتال وتم احتجازهم، وأخرى تفيد بأنهم يتلقون دورة ثقافية من قبل الميليشيات، وأن مصيرهم بات مجهولاً.