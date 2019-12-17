مقتل 3 يمنيين في انفجار ألغام حوثية بالضالع والجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم ووكالات

لقي ثلاثة يمنيين بينهم امرأة وطفلة مصرعهم، في انفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظتي الضالع والجوف، فيما أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أنه تمكن من نزع 5822 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتفصيلاً، توفي مدني وأصيب 15 آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي، في سيارة كانوا يستقلونها، أمس، أثناء مرور السيارة بالطريق العام بمنطقة اليتمة في مديرية خب الشعف شرق الجوف، ما تسبب في مقتل أحد الركاب وتعرض بقية الركاب لجروح، وبينهم إصابات خطيرة.

وتعتبر محافظة الجوف إحدى أكبر المدن التي زرعت فيها الميليشيات الألغام بكثافة وبصورة عشوائية، وتحصد من وقت لآخر عشرات الأرواح من العسكريين والمدنيين.

وفي الضالع، قالت مصادر إن امرأة تبلغ من العمر (25 عاماً) قتلت وأصيبت اثنتان في انفجار لغم بقرية هجار شمال قعطبة، أثناء مرورهن بالوادي في سيلة هجار القريبة من باب غلق.

وفي منطقة بلاد الحيقي بمديرية الحشاء غرب الضالع، قتلت طفلة وأصيب عدد آخر من المدنيين في انفجار لغمين زرعتهما الميليشيات الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن الطفلة وسيلة عبدالكريم (12 عاماً) قُتلت في قرية الجَنَاب، جراء انفجار لغم أرضي، موضحة أن الطفلة كانت ترعى الأغنام وفارقت الحياة على الفور.

وبحسب المصادر، فإن لغماً حوثياً آخر انفجر في المنطقة ذاتها، أثناء عبور أسرتين، وأشارت المصادر إلى أن اللغم انفجر أثناء محاولة الأسرتين القادمتين من منطقة بلاد الحيقي تجاوز القرية بحثاً عن مكان يؤويهما بعد تهجيرهما من منزليهما بسبب ممارسات الميليشيات، وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من أفراد الأسرتين.

إلى ذلك، أعلن مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، أن فرق المشروع الهندسية نزعت خلال الأسبوعين الماضيين 5822 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال القصيبي إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 1286 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 372 لغماً مضاداً للدبابات، موضحاً أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 12 ديسمبر الجاري بلغ 117 ألفاً و216 لغماً، تنوّعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

• إصابة أسرتين في انفجار لغم حوثي أثناء بحثهما عن مأوى بعد تهجيرهما من منزليهما.