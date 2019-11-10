25 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في صنعاء

المصدر: مأرب - سبأنت

كشف وزير الدولة أمين العاصمة، اللواء عبدالغني حفظ الله جميل، عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في أمانة العاصمة.

وقال وزير الدولة في كلمته خلال حفل إشهار التقرير الحقوقي بعنوان «تحت خط القهر»، الذي أعده مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً ارتكبت ٢٥ ألفاً و٧١٤ حالة انتهاك ضد المواطنين منذ عام 2017.

وأضاف أن انتهاكات الميليشيات الحوثية تتزايد يوماً على يوم، وعاماً على عام.. مستغرباً صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والذي كان سبباً في استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها بحق أبناء أمانة العاصمة والوطن بشكل عام.

ودعا وزير الدولة أمين العاصمة، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الميليشيات بوقف انتهاكاتها ضد المدنيين، مطالباً المنظمة الأممية بدورها في الانتصار لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم.. داعياً الصحافيين والناشطين الحقوقيين إلى إيصال صوت الضحايا للعالم، وتعرية الميليشيات الإرهابية.

كما طالب المنظمة الأممية بفتح مكتب لها في محافظة مأرب، للاطلاع عن قرب على أحوال النازحين وضحايا انتهاكات الميليشيات الانقلابية، ورصد ما تقوم به الميليشيات من سرقة الإغاثات المخصصة للمتضررين، بسبب الحرب التي أشعلتها.