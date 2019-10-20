الميليشيات تفرض إتاوات على أسعار الغاز في صنعاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، أن الأخيرة فرضت إتاوات على أسعار الغاز المنزلي، حددتها بـ100 ريال يمني عن كل أسطوانة غاز، ابتداء من هذا الأسبوع.

وذكرت المصادر، أن الميليشيات وجهت عقال الحارات، المكلفين بيع الغاز للمواطنين، بتحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى المشرفين التابعين لها في مديريات العاصمة أسبوعياً، تحت مبرر التجهيز للاحتفاء بالمولد النبوي، مشيرة إلى أن الميليشيات هددت الرافضين بإضافة الإتاوة من عقال الحارات حرمانهم وحاراتهم من أسطوانات الغاز التي يتم توزيعها مرتين في الشهر.

ولفتت المصادر، إلى أن فرض هذه الإتاوة جاء بعد أزمة خانقة في الغاز المنزلي، اختلقتها ميليشيات الحوثي التي تشرف في الوقت نفسه على عملية البيع في السوق السوداء، التي وصل فيها سعر الأسطوانة إلى 20 ألف ريال، موضحين أن الميليشيات تعمدت افتعال الأزمة لفرض الإتاوة دون وجود أي اعتراض شعبي أو محلي عليها.