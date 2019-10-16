الحكومة اليمنية توافق على دخول 10 سفن إلى ميناء الحديدة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية، الليلة قبل الماضية، موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، متهمة الانقلابيين بالتسبب في عرقلة دخولها الميناء.

وأوضح بيان صادر من وزارة الخارجية اليمنية أن الحوثيين سعوا إلى عرقلة دخول السفن، بهدف «إفشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات».

كما لفت البيان إلى أن «مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة، وتفريغ حمولتها، تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة، وتخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين، واستجابة للمنظمات الدولية».

كذلك شدد على «ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن الـ10 بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك».

ودعت الحكومة الأمم المتحدة للقيام بدورها، وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي بالحديدة، وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين، وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، إضافة إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بضمان عدم قيام الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى من التجار.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منذ أسابيع، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث وصل سعر الغالون سعة 20 لتراً إلى 24 ألف ريال يمني.