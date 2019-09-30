فرض أتاوات وجبايات مالية جديدة على صيدليات صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، أتاوات وجبايات مالية جديدة على أصحاب الصيدليات في العاصمة اليمنية صنعاء، بشكل غير قانوني، وفقاً لمصادر عاملة في مجال الصيدلة، مشيرة إلى أن الميليشيات فرضت مبالغ تراوح بين 100 ألف ريال و200 ألف على أصحاب الصيدليات في إطار العاصمة. وأكدت المصادر أن الميليشيات تواصل ابتزاز أصحاب الصيدليات من غير عناصرها، بهدف إضعافها وإفساح المجال أمام تجار الأدوية الجدد من عناصرها الانقلابية، الذين ظهروا بشكل كبير في سوق الأدوية أخيراً، بدعم من قيادات في الميليشيات التي وفرت لها أموالاً طائلة نهبتها من خزينة الدولة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية تشن منذ أيام حملة واسعة النطاق في مناطق واسعة في العاصمة صنعاء ضد أصحاب الصيدليات، وهددتهم بإغلاق محالهم، في حال عدم الاستجابة.