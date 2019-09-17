انفجار لغم أرضي في تعز.. وتفكيك آخر بحري بالحديدة

المصدر: الحديدة ومأرب - وكالات

انفجر لغم أرضي في محافظة تعز اليمنية، ما أدى إلى بتر قدم سائق، وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك لغم بحري في محافظة الحديدة، فيما عقد مشروع «مسام» اجتماعاً لبحث تطوير أداء الفرق الهندسية المعنية بنزع الألغام.

وتفصيلاً، شهدت قرية يختل في تعز شمال مدينة المخاء، انفجار لغم أرضي في شاحنة، ما تسبب في بتر رجل السائق وتم نزع ثمانية ألغام مجاورة لمكان الحادث، وجاء هذا ضمن الانتهاكات المتواصلة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد أبناء الساحل الغربي، وبقايا الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها بشكل هستيري لاستهداف المدنيين العزل.

في سياق متصل، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من إبطال لغم بحري كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، زرعته في منطقة الحيمة الساحلية، بمحافظة الحديدة.

وأوضح القيادي في معسكر «الحيمة»، العقيد إسماعيل المقرمي، أن فريق الهندسة التابع للمقاومة المشتركة قام بالتعامل مع اللغم البحري بعد اكتشافه مباشرة، والذي كان سيودي بحياة عدد من الصيادين. إلى ذلك، ترأس مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، اجتماعاً مع فريق الخبراء في مقر المشروع بمحافظة مأرب، وذلك لمناقشة أداء عمل الفرق الهندسية وعملية تطوير الأداء.