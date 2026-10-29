مكافآت شهرية وفرص للتعيين.. دبي تفتح باب التسجيل في «مواهب المستقبل» 2026

أعلنت بلدية دبي فتح باب التقديم لبرنامج «مواهب المستقبل» لعام 2026، الذي يوفر فرصاً للابتعاث الدراسي داخل الدولة للمواطنين الإماراتيين في 12 مجالاً وتخصصاً نوعياً يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، مع منحهم مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة، وإتاحة فرصة التعيين بعد التخرج.

وأوضحت البلدية، عبر منصاتها الرقمية، أن البرنامج يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها في تخصصات نوعية تشمل الأمن السيبراني، والشبكات وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتحليل الجنائي الرقمي، ونظم المعلومات الجغرافية، وعلوم البيئة، وعلوم الفيزياء والكيمياء، والجيولوجيا، إلى جانب التخصصات الهندسية، وتكنولوجيا الأغذية وسلامتها، والتغذية التطبيقية.

وتضم التخصصات الهندسية كلاً من الهندسة الزراعية، والإلكترونية، والمدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والصناعية، والكيميائية، والبيئية، والإلكتروميكانيكية، وهندسة الكمبيوتر، والطاقة المتجددة، والاتصالات.

وحددت البلدية خمسة شروط ومتطلبات للالتحاق بالبرنامج، تتمثل في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون في السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة من أحد التخصصات المطلوبة، وألا يقل معدله التراكمي عن 3 درجات، وألا يجمع بين أكثر من منحة دراسية في الوقت نفسه، إضافة إلى إتمام الخدمة الوطنية للمتقدمين من الذكور.

ويحصل المقبولون في البرنامج على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة، إلى جانب فرصة التعيين بعد التخرج والحصول على المؤهل العلمي المطلوب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة في المجالات العلمية والتقنية والهندسية.

ودعت بلدية دبي الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التخصصات وشروط ومتطلبات الالتحاق، وتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للبلدية عبر الرابط (https://www.dm.gov.ae/scholarship-application-form-future-talents/)، قبل انتهاء فترة التسجيل في 6 نوفمبر 2026.