البرلمان العربي يدين احتجاز «الحوثيين» أموال النواب اليمنيين

المصدر: القاهرة - واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، سلطان البركاني، و34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب الحوثي وانحازوا للشرعية.

وأكد الدكتور السلمي في بيان له، أمس، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، خصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي، مشدداً على أن ما قامت به الميليشيات يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.