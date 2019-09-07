الميليشيات تفرض إتاوات جديدة على التجار لتمويل احتفالاتها

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، إتاوات وجبايات مالية جديدة على القطاع التجاري والخاص في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرتها، لتمويل احتفالاتها بمناسبة ذكرى انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الميليشيات أقرت، في اجتماع لقياداتها عقد بالعاصمة برئاسة حمود عباد، المُعين من قبل الميليشيات أميناً للعاصمة، وضم قيادات تنفيذية ومشرفي الميليشيات، فرض مبالغ مالية على جميع الشركات والمحال والبنوك والهيئات والقطاعات التجارية، ومحال الصرافة والمطاعم، لتمويل احتفالاتها بتلك المناسبة المشؤومة على اليمنيين. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تستعد لتجهيز قوافل غذائية لدعم الجبهات الخاصة بالميليشيات الحوثية، وإقامة فعاليات، وشكلت لجنة تتولى الإشراف على عملية التنفيذ مكونة من مشرفين حوثيين، ومديري المكاتب التنفيذية ومديري المديريات.