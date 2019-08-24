الجيش اليمني يحرّر آخر نقطة بجبال البياض

المصدر: عن «العربية نت»

أعلن الجيش اليمني، أمس، أنه تمكن بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أنه تم أيضاً تحرير جبل الغنيمي في الجبهة ذاتها.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وتسيطر قوات الشرعية اليمنية على معظم أجزاء مديرية نهم التي تتجاوز مساحتها 1841 كلم مربعاً (أي أنها أكبر بأربع مرات من مساحة العاصمة ذاتها)، وتتميز جغرافيتها بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة.

وتحاذي «نهم» مديرية أرحب، البوابة الشمالية للعاصمة (تشكلان معاً ثلث محافظة صنعاء بأكملها)، ومحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق صنعاء)، ومديرية بني حشيش، أولى مناطق العاصمة، وبموقعها الاستراتيجي المهم، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحريرها سيكون معركة «صنعاء» الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.