الميليشيات ترفع الضرائب على الصرافات 30%

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

رفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الضرائب على شركات ومحال الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، بنسبة 30%، وذلك في إطار أعمال النهب والسلب المستمرة لتمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب اليمني.

وقالت مصادر مصرفية، لـ«الإمارات اليوم» إن فرض الميليشيات الضرائب الجديدة على شركات الصرافة تأتي إلى جانب ما تدفعه الشركات للميليشيات من إتاوات وجبايات تحت مسميات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات قرّرت وضع مراقبين في مختلف محال الصرافة لمراقبة عمل الشركات ونشاطها المالي بشكل يومي، لافتة إلى أن هذه الإجراءات من المتوقع أن يتم تطبيقها بداية من اليوم، وأكدت المصادر أن إجراءات الميليشيات المتعسفة بحق المصارف من شأنها أن تتسبب في إغلاق العديد من شركات الصرافة.