«التحالف»: أطلعنا مبعوث أميركا على أسلحة ومعدات وفرتها إيران للحوثي

المصدر: دبي - العربية.نت

قال قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية، الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، إنه تم إطلاع المبعوث الأميركي للملف الإيراني على بعض الأسلحة والمعدات التي وفرها النظام الإيراني للميليشيات الحوثية لاستهداف السعودية.

فيما قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، أمس، إن «حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها»، مؤكداً أن «العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة».

وقال هوك إنه لابد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف: «إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فستزيد مخاطر اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط».

وقال هوك إن «من المهم ألا تحصل إيران على موطئ قدم في اليمن لتهديد باب المندب»، مضيفاً: «من المهم أن نبذل ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران، ونعيد أساليب الردع للمنطقة».

وشدد هوك على أن «إيران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة، وتواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر».

وأضاف هوك أنه اجتمع مع مستشار الأمن الوطني السعودي لبحث التهديد الإيراني.