مقتل 4 من تنظيم «القاعدة» في مأرب

المصدر: دبي - أ.ف.ب

قتل أربعة مسلحين يرجّح أنّهم ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، في ضربة جوية، أمس، نفّذتها طائرة من دون طيار ضد آلية كانت تقلّهم في محافظة مأرب وسط اليمن، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون يمنيون.

وقال المسؤولون إن الطائرة استهدفت الآلية أثناء مرورها وسط المحافظة، وكانت متجهة إلى إحدى المزارع في المنطقة.

ورجّح المسؤول الأمني أن يكون المسلحون من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن تكون الطائرة التي نفذت الغارة أميركية.

وكثفت الولايات المتحدة، منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2017، ضرباتها ضد التنظيم، خصوصاً عبر طائرات من دون طيار.