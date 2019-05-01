الإمارات تدشن مشروع «مياه القطابا» في الساحل الغربي لليمن

المصدر: الخوخة - وام

دشنت دولة الإمارات مشروع المياه الإستراتيجي في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، في إطار استجاباتها السريعة لتلبية احتياجات أهالي الساحل الغربي لليمن.

وشمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز بئر ارتوازية وخزان مياه سعة 100 ألف لتر، وشبكة مياه بطول 36 ألف متر، وغطاس، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وقال مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، إن هذا المشروع الإستراتيجي، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة، يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذ في مديرية الخوخة، للحد من معاناة الأسر التي كانت تعاني شح المياه النقية.

من جهته، أكد مدير عام مديرية الخوخة رئيس المجلس المحلي، محمد يحيى عبدالسلام، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفذت عدداً كبيراً من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، شملت جميع قرى ومناطق المديرية، منوهاً بأن مشروع مياه القطابا سيخدم أكثر من 15 ألف نسمة من أبناء المنطقة.

من ناحيتهم، أشاد الأهالي بالدور العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تطبيع الحياة، من خلال تنفيذها جملة من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.

المشروع شمل إعادة تأهيل وتجهيز بئر ارتوازية وخزان وشبكة مياه ومنظومة طاقة شمسية.