الإرياني: التصعيد الحوثي يدفع نحو الحسم العسكري

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باستهداف المدنيين، يؤكد عدم انصياع الميليشيات لدعوات السلام، ويدفع نحو الحسم العسكري.

ودان الإرياني، في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس، الجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثية بحق المدنيين، التي كان آخرها الجريمة المزدوجة التي ارتكبتها بحق أسرتين في تعز والبيضاء، أول من أمس، وأسفرت عن استشهاد 11 من النساء والأطفال في قرية مشرفة بتعز ومنطقة الحبج بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء.

وأضاف: «هذه الجرائم البشعة امتداد لأعمال القتل والإرهاب التي ارتكبتها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة، من قصف للأحياء السكنية ومنازل المواطنين، وراح ضحيتها آلاف النساء والأطفال والشيوخ، وتندرج ضمن الأعمال الانتقامية التي تستهدف مناطق المواطنين الرافضين والمقاومين لمشروعها الكهنوتي المتخلف».

وتابع: «تصاعد وتيرة استهداف المدنيين، يكشف استمرار الميليشيات الحوثية الإيرانية في التصعيد العسكري، وعدم انصياعها لدعوات السلام، ويدفع بالحكومة نحو خيار الحسم العسكري للأزمة للحد من المعاناة التي يتعرض لها المدنيون، ووقف شلال الدماء المتدفق منذ الانقلاب الحوثي».