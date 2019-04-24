الإمارات تغيث أهالي «حيس» في الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

قدمت دولة الإمارات لأهالي مديرية حيس، في محافظة الحديدة اليمنية، قوافل إغاثية تتضمن 6000 سلة غذائية متكاملة، تلبية لاحتياجاتهم الأساسية، ومساعدتهم في تجاوز تداعيات الحصار الذي تفرضه عليهم ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن إغاثة سكان مديرية حيس، جاءت استجابة لاحتياجاتهم العاجلة للمواد الغذائية، وفي إطار دعم دولة الإمارات للشعب اليمني، في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي، ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة استمرار تقديم الدعم والمساعدة لأهالي «حيس»، حتى يتجاوزوا الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتستكمل عملية تطبيع الأوضاع في قراهم ومناطقهم. من جهتهم، أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من المواد الغذائية، في الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة لهذا الدعم، الذي لعب دوراً كبيراً في تخفيف أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة. يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي وزعتها دولة الإمارات على أهالي الساحل الغربي، منذ بداية العام الجاري 2019 حتى منتصف شهر أبريل الجاري، بلغ أكثر من 34 ألف سلة، استفاد منها نحو 136 ألف نسمة.

• 136 ألف يمني استفادوا من المساعدات الإماراتية، في الساحل الغربي، منذ بداية 2019.