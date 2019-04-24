«المركزي» اليمني يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك

المصدر: عدن - سبأنت

أعلن البنك المركزي اليمني عن استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية، من العملات الأجنبية، بسعر 506 ريالات للدولار الواحد، أو بسعر السوق إن كان أقل.

وقال البنك، في بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية، إنه على استعداد لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملاء البنوك، ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية، والمشتقات النفطية، التي لها أسعار صرف خاصة حسب الآلية المتبعة.

وأكد البيان أن البنك المركزي يسعى من ذلك، إلى إعادة الدورة النقدية للبنوك، وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العملة.

وأهاب البنك بجميع التجار ورجال الأعمال، من مؤسسات وشركات، توريد أموالهم إلى البنوك، للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، لضمان الحفاظ على تجارتهم وأموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة.