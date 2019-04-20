ميليشيات الحوثي تمنع التجار من تقديم طلبات استيراد النفط إلى الحكومة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية، على منع التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح من الحكومة اليمنية لاستيراد المشتقات النفطية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، عملاً بالقرار الحكومي رقم 75، بشأن آلية وضبط تجارة المشتقات النفطية في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدات على «تويتر»، إن الميليشيات الحوثية الإيرانية تفتعل أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها، للضغط على الحكومة، لوقف تطبيق القرار رقم 75، الذي يهدف إلى إيقاف التجارة غير القانونية بالمشتقات النفطية، ويسهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحقيق جزء من الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الميليشيات منعت التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة خلال الشهرين الماضيين، وقامت بتعزيز نشاط السوق السوداء الذي تديره بجزء من كمية الوقود لدى ما يسمى بشركة النفط الحوثية، في استمرار لمنهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي تصطنعها.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة، أكدت أن ميناء الحديدة استقبل 58% من المشتقات النفطية، ومنحت أخيراً وثائق الموافقة لدخول أربع شحنات بعد استيفاء الطلب، وجميع الوثائق المطلوبة، والإجراءات المؤكدة قانونيتها.

وأكد الإرياني أن الحكومة والبنك المركزي عازمين على المضي في الإجراءات الحازمة لاستقرار الاقتصاد الوطني وعملته الوطنية، وتضمن إيقاف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني إلى اليمن، أو حصول الميليشيات الحوثية على الدعم الإيراني من خلالها، وكذا حماية التجار والموظفين في هذا القطاع وعوائلهم من ضغوط وبطش الميليشيات، وعدم تكرار اصطناع الأزمات الإنسانية من حرمان المواطنين المشتقات النفطية

ودعا الإرياني التجار والصرافين والبنوك إلى عدم الانجرار وراء دعوات الاستغلال السياسي للنشاط الاقتصادي، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معاناة المواطنين والاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية تشرف حالياً على تجارة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث وصلت قيمة البنزين عبوة (20 لتراً) إلى 20 ألف ريال يمني، أي بما يعادل 40 دولاراً.

- الإرياني: الميليشيات الحوثية تفتعل أزمة

مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها للضغط

على الحكومة.