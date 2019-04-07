مساعدات إغاثية إلى حجة وسقطرى

المصدر: عدن - وكالات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 288 سلة غذائية، تزن 21 طناً و312 كيلوغراماً، بمحافظة حجة اليمنية، فيما أرسلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، أمس، طائرة تحمل مساعدات إغاثية إلى أرخبيل سقطرى اليمني.

واستفاد من المساعدات الغذائية السعودية في حجة 1728 فرداً من النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض، وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة أن عملية التوزيع تأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، من خلال المركز، للشعب اليمني، للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

إلى ذلك، أوضح المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، عبدالرحمن العون، أن ما حملته الطائرة الإغاثية يأتي استكمالاً للمساعدات التي قدمت لأهالي سقطرى، عندما تعرضت لإعصار ماكونو، مشيراً إلى أن الفريق الميداني في الجمعية سيوزع خلال زيارته قوارب صيد على الصيادين، والإشراف على تركيب لوحات الطاقة الشمسية لـ250 منزلاً في قرى عدة، إضافة إلى إشرافه ومتابعته للعيادات المتنقلة، وأوضح أن الحملات المتواصلة تأتي استجابة فورية وعاجلة لنداء الإنسانية والواجب تجاه الأشقاء في اليمن.