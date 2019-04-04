«مسام» ينتزع 52 ألف لغم منذ يونيو الماضي

المصدر: عدن - وكالات

تمكّن مشروع «مسام» لنزع الألغام، التابع لمركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، من انتزاع 6647 لغماً وذخيرة غير متفجرة في اليمن خلال شهر مارس الماضي، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع، في يونيو الماضي وإلى يوم 28 مارس الماضي، إلى 52 ألفاً و777 لغماً، تنوعت ما بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في العديد من المناطق.

وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن الفرق الميدانية انتزعت 1229 لغماً وذخيرة غير منفجرة، خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الماضي، في عدد من المحافظات والمناطق المحررة في اليمن، بينها 738 لغماً مضادة للدبابات، و28 مضاداً للأفراد، و448 ذخيرة غير منفجرة، و15 عبوة ناسفة.

إلى ذلك أعلن الجيش اليمني أن فرقه الهندسية انتزعت 500 لغم بحري، زرعتها ميليشيات الحوثي في مياه البحر الأحمر وسواحله في 2018، كما فجّرت قوات الجيش عدداً من الزوارق المفخخة التي أطلقتها الميليشيات في اتجاه المياه الإقليمية، ضمن مهام قوات تأمين خط الملاحة الدولي.