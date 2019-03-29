اليمن و«أوتشا» يبحثان الانتقال من تقديم المساعدات إلى المشاريع التنموية

المصدر: عدن - سبأنت

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور نجيب العوج، ووزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أمس، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بعدن، أندريا ريكيه، تعزيز التنسيق بين الحكومة والمنظمة بشأن الأولويات التنموية في اليمن لعام 2019.

وأكد الاجتماع، الذي ضم نائب وزير التخطيط اليمني نزار باصهيب، على الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات الإغاثية إلى تنفيذ المشاريع التنموية من بينها سُبل العيش، والاستفادة من نتائج تقييم التجارب المشتركة بين الجانبين الحكومي والأمم المتحدة.

كما جرى التأكيد على أهمية الاتفاق على آليات تدعم خطط الحكومة والأمم المتحدة، والمضي بخطوات وإجراءات صحيحة لتنفيذ مشاريع الاستجابة الإنسانية العاجلة في مختلف محافظات اليمن بالشكل الأمثل والمطلوب، لتحقيق النتائج المرجوة، وترجمة تلك المشاريع على الواقع.