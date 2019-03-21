اليمن ينتقد دعم أطراف لبنانية للميليشيات الحوثية

المصدر: بيروت - وكالات

أعرب سفير اليمن في بيروت، عبدالله الدعيس، عن أسفه لتوظيف بعض الأطراف اللبنانية لوسائل إعلامها في التحريض الطائفي والمناطقي، ونشر التقارير والأخبار المضللة في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني، علاوة على قيام ميليشيات «حزب الله» بدعم واستضافة قناتين تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة باستثمار وسائل الإعلام اللبنانية بما يخدم القضايا المشتركة، وتسليط الضوء على ما يجري في اليمن، وإظهار حقيقة الأحداث المؤسفة، وبيان جذور الأزمة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن وتعنت الميليشيات، ورفضها الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب، من خلال تنصلها عن تنفيذ اتفاقية السويد التي وقعت عليها في ديسمبر الماضي، حيث انتهت المهلة الزمنية للتنفيذ دون أن تنفذ الميليشيات أياً من بنودها.