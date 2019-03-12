قرقاش: الدور الإماراتي في اليمن تاريخي.. وأسهم في تقويض الانقلاب

المصدر: دبي وعدن - الإمارات اليوم ووام

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن دور الإمارات العربية المتحدة، في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع، لافتاً إلى أن موقفها جاء استجابة فورية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في «عاصفة الحزم».

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس: «الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع، موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم، ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي، دور أسهمت فيه الإمارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد».

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر «تويتر»، رداً على تغريدة الدكتور أنور قرقاش: «نقدر المواقف الأخوية لأشقائنا في دولة الإمارات في دعم معركة استعادة الدولة»، لافتاً إلى أن تلك المواقف شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، وسيدون التاريخ هذه المواقف الأخوية بعد أن امتزجت دماء شهداء الإمارات بإخوانهم اليمنيين وسقت التراب اليمني.

وتابع الإرياني: «نثمن عالياً جهودكم الأخوية الكبيرة، ونؤكد أهمية تعزيز هذه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين عبر الأطر الرسمية، وبما من شأنه تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية، ودعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واستعادة الدولة لكامل ترابها الوطني».

إلى ذلك، وزعت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 25 قارب صيد على أسر الشهداء وأصحاب الهمم بمديرية البريقة في محافظة عدن، استمراراً للدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين اليمنيين.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي، إن تسليم قوارب الصيد شمل أسر الشهداء وأصحاب الهمم في مناطق قعوة ورأس عمران وفقم والحسوة بمديرية البريقة في عدن، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل تسليم 25 قارب صيد أخرى لأسر الشهداء وأصحاب الهمم بمنطقة الخيسة في عدن.

من جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في «عدن وأبين ولحج»، ناصر النسي، بالدعم الكبير والمتواصل من دولة الإمارات للصيادين، فيما أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة، أيوب أبوبكر، أن القوارب التي تم تسليمها ستسهم في التخفيف من معاناة الصيادين وتوفير سبل عيش لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.