القبض على المتهمين باغتيال خطباء وأئمة مساجد في عدن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، أحمد الميسري، القبض على خلايا إرهابية متهمة بارتكاب جرائم اغتيال أئمة وخطباء مساجد العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أنه سيتم كشف ملابسات الحادثة للرأي العام.

وقال الميسري خلال اللقاء التشاوري الأول لأئمة وخطباء مساجد عدن، إن القتلة في يد العدالة، وإنهم لأكثر من ستة أشهر، وبسرية تامة، يتم التحقيق معهم من قبل البحث الجنائي والنيابة العامة، وتم تحويل الملف إلى المحكمة لينالوا عقابهم. وأكد الميسري أنه سيتم كشف ملابسات الحادثة للرأي العام، وأن الأجهزة الأمنية اعتقلت خليتين ثانية وثالثة من الذين نفذوا عمليات اغتيال لـ11 إماماً وخطيب مسجد، ومازالوا قيد التحقيق في البحث، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تسير بخطى ثابتة في مكافحة وتعقب الجريمة، وترفض البحث عن كباش فداء لا ناقة لهم ولا جمل، وأنها عازمة على متابعة الخلايا الأخرى. وأبدى استعداد وزارة الداخلية لتوفير متطلبات أئمة وخطباء المساجد كافة، بما فيها توفير الحماية الأمنية الكافية لهم. وقال: «إن من يظن أن الحوثي لا يُكسر فهو واهم، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار وتحرير الحديدة لولا تدخل المجتمع الدولي بكل قوته، وهناك من يريدنا أن نظل في مربع الصراع».