الميليشيات تحوِّل حصة سكان صنعاء من الغاز إلى السوق السوداء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

حوّلت ميليشيات الحوثي الإيرانية حصة سكان العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، من الغاز المنزلي، إلى السوق السوداء، لبيعها بأسعار تزيد على سعرها الأصلي بضعفين على الأقل.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء، أن قرار إيقاف حصص المواطنين من الغاز، جاء بسبب إصرار قيادات الميليشيات على استثمار المخصص وبيعه على شكل سوق سوداء لأصحاب المطاعم بشكل سري، وبأسعار مرتفعة، مؤكدة أن قيادات الميليشيات، وبالتواطؤ مع إدارة الشركة اليمنية للغاز، تجني أرباحاً تقدر بملايين الريالات من بيع حصص المواطنين ليوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات الميليشيات أصدرت قراراً بإيقاف توزيع حصص المواطنين من الغاز ليوم الثلاثاء على الشركة، تحت مسمى دعم المجهود الحربي، وأن قيادات كبيرة من الميليشيات متورطة في هذا الأمر.