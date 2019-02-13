البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتسمية «المعرقل» لاتفاق استوكهولم

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد البرلمان العربي متابعته بقلق بالغ تطورات الأوضاع في اليمن، خصوصاً بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق استوكهولم دون تنفيذه من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتفاقم الحالة الإنسانية وفق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، وآخرها تقرير برنامج الغذاء وتقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وشدد البرلمان العربي على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم، والتوصل لحل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث، وعلى القرار الأممي 2216، مجدداً ترحيبه بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2451 و2452. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المعرقل لاتفاق استوكهولم، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي للإذعان للقانون الإنساني الدولي، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.