غريفيث يغادر صنعاء.. ومصادر تؤكد فشله في مهمته

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

غادر المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سلسلة لقاءات عقدها مع قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية، بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة.

وفيما اكتفى موقع «سبأنت» التابع للميليشيات بالإشارة إلى مغادرة مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء، أكدت مصادر محلية، أن غريفيث لم يتمكن من تحقيق أي نتائج خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء.

وأضافت المصادر، أن المبعوث الأممي، كعادته، تلقى وعوداً من قيادات الميليشيات بالتجاوب مع اتفاق استوكهولم، خصوصاً ما يتعلق بالحديدة، ولكن لم يحصل على أي ضمانات بتنفيذ هذه البنود التي يراوغون في تنفيذها منذ بدء سريانها أواخر ديسمبر الماضي.

وترفض الميليشيات الإيرانية الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف واللحية، حسبما نص اتفاق استوكهولم الذي وافقت عليه الميليشيات، كما تواصل وضع العراقيل أمام ملف تبادل الأسرى والمعتقلين.