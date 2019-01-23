سفراء اليمن والتحالف يُطلعون روسيا على الانتهاكات الحوثية

المصدر: موسكو - سبأنت

أطلع سفراء دول التحالف العربي لدعم الشرعية، وسفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على حجم الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في كل المجالات، وليس فقط في المجال العسكري الذي يشمل حشد المزيد من المقاتلين والقدرات العسكرية وبناء الخنادق في الحديدة، ونهب المساعدات الإغاثية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المرتبطة بجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، وتطبيق نتائج اتفاق السويد، والتي تضمنت انسحاب ميليشيات الحوثي من محافظة ومدينة وموانئ الحديدة، وتبادل الأسرى.

وأكد السفراء أهمية جهود روسيا في دعم الشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ودور روسيا من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لدعم جهود الأمم المتحدة في إحلال السلام وإنهاء الحرب على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها. من جهته، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، أن بلاده ستواصل مساعيها مع المجتمع الدولي في دعم نتائج مشاورات السويد، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وإجراءات بناء الثقة وتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.

• المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط يؤكد أن بلاده ستواصل مساعيها مع المجتمع الدولي في دعم نتائج مشاورات السويد.