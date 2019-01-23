688 خرقاً حوثياً في الحديدة خلال شهر

المصدر: الحديدة - وكالات

رصد تقرير أصدرته خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة على الساحل الغربي في اليمن، مقتل وإصابة 410 مواطنين يمنيين جراء ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران 688 خرقاً للهدنة، وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر الماضي حتى 19 يناير الجاري.

وأوضح التقرير أن هذه الخروقات، التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، أدت إلى مقتل 48 مواطناً وإصابة 362 آخرين، لافتاً إلى أن الخروقات الحوثية مستمرة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع قوات دعم الشرعية اليمنية.

وأكد التقرير أن الميليشيات مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زرع الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة، مشيراً إلى أن الميليشيات تهدف من خلال هذه الخروق المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمّد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا التقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية من أجل وقف انتهاكاتها للهدنة.