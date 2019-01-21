18 ألف يمني استفادوا من عيادات «الهلال» المتنقلة في الساحل الغربي

المصدر: الحديدة – وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من أمس، العيادة الطبية المتنقلة المجانية الرابعة في الساحل الغربي اليمني، ليستفيد من هذه العيادات أكثر من 18 ألف يمني حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال رئيس الفريق الطبي، الدكتور مصطفى الكازمي، إن العيادة استقبلت في منطقة الغويرق بمديرية التحيتا أكثر من 80 حالة مرضية، وأجرت لها الفحوص الطبية والعلاجات اللازمة، مشيراً إلى أن العيادة تتكون من طبيب ومساعدين وصيدلي، وهي مزودة بأجهزة طبية وأدوية مختلفة.

من جانبها، أكدت وردة الأهدل، وهي مساعدة طبيب، اهتمام فريق العيادة المتنقلة الرابعة بفئات الأطفال والنساء وكبار السن، وحرصها على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية اللازمة لجميع الحالات المرضية. بدورهم، عبَّر عدد من الأهالي المستفيدين عن تقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لسكان منطقة الغويرق.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمردشنت أول عيادة طبية متنقلة بالساحل الغربي لليمن في سبتمبر الماضي، أعقب ذلك تدشين عيادتين طبيتين متنقلتين لتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع طلاب وطالبات مدارس الساحل الغربي.