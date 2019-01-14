وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثراً بجراحه

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

توفي رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني، اللواء محمد صالح طماح، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وذلك وفقاً لما أعلنه مسؤول يمني، أمس.

وشن المتمردون الهجوم، الخميس الماضي، بواسطة طائرة من دون طيار، إيرانية الصنع.

وأدى الهجوم إلى مقتل ستة جنود وإصابة أربعة من القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن عبدالله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبدالله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، إضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب.

وأثار هجوم ميليشيات الحوثي الإيرانية على قاعدة العند في جنوب اليمن، الخميس الماضي، غضباً دولياً واسعاً، وسط انتقادات لسعي المتمردين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في السويد.