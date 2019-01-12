«الهلال» توزّع مساعدات غذائية على أهالي دوعن بحضرموت

المصدر: حضرموت - وام

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية استفاد منها 5000 فرد من الأسر الفقيرة من أهالي لبنة بارشيد والحسير والذهماء وضواحيها بمديرية دوعن بحضرموت اليمنية، وذلك لتحسين الحياة المعيشية للسكان المستهدفين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الخيرية التي تبذلها دولة الإمارات تزامناً مع «عام التسامح»، حيث أطلقت الهيئة حملة مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للتخفيف عن الأهالي من وطأة الحاجة نتيجة الأزمة التي تمر بها اليمن.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي، شاكرين ومقدرين لدولة الإمارات مساعداتها الإنسانية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح 2019» بلغت 2730 سلة غذائية استهدفت 13 ألفاً و650 فرداً من الأسر المحتاجة في المحافظة.