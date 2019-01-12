الحوثيون يختطفون عسكريين سابقين بحثاً عن «مخازن صواريخ سرية»

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خمسة ضباط سابقين من القوات الجوية اليمنية من منازلهم في العاصمة صنعاء، واقتادتهم إلى جهات مجهولة، حسبما قالت مصادر محلية، أمس.

وأوضح أحد المصادر أن «خمسة ضباط من القوات الجوية أحدهم برتبة عميد يُدعى محمد المطري، اختطفوا ليلة الخميس، من منازلهم في صنعاء، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب».

وأضاف المصدر أن «الضباط كانوا يعملون في القوات الجوية اليمنية حتى انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة في عام 2014، ليغادروا إلى منازلهم ويرفضوا الانصياع لتوجيهات الميليشيات والعودة للعمل لمصلحتها رغم المغريات والتهديدات المستمرة».

ولفت إلى أن «الميليشيات الحوثية تعتقد أن لدى بعض الضباط الذين تم اختطافهم معلومات عن مخازن سرية تتبع القوات الجوية لم تكتشفها الميليشيات حتى اليوم، قد يضم أحدها صواريخ مخصصة لإسقاط الطائرات المقاتلة، كان اليمن قد اشتراها من روسيا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح».