الحوثيون يدمِّرون مخازن المواد الإغاثية بالحديدة

المصدر: الحديدة - وام

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مخازن تابعة لمنظمات إغاثية، في منطقة الكيلو 7 بالحديدة بقذائف المدفعية، ما أسفر عن تدمير واحتراق محتوياتها من المواد الغذائية والسلع الأساسية الموجهة للشعب اليمني، غير مبالية بالظروف الإنسانية الصعبة، التي تمر بها الأسر اليمنية.

وقال شهود عيان، من سكان الحديدة، إن ميليشيات الحوثي تعمدت قصف المخازن الإغاثية، في منطقة الكيلو 7 شرق مدينة الحديدة، بهدف التغطية على نهب مسلحيها للمساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني، الذي يعاني ويلات الحرب العبثية للميليشيات في اليمن.

وكان وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، الدكتور عبدالرقيب فتح، قد حمل ميليشيات الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني الراهن في اليمن، نتيجة مصادرة مسلحيها المساعدات الإنسانية والغذائية، والمتاجرة بها وحرمان المواطنين اليمنيين منها.

كما اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أخيراً، ميليشيات الحوثي بالتلاعب في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية باليمن، حيث وصف المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، هذه الممارسات الحوثية بأنها «بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى»، داعياً إلى العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي.