25 طن أدوية من «خليفة الإنسانية» للساحل الغربي

المصدر: عدن - وام

قدّمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، 25 طن أدوية لمناطق الساحل الغربي في اليمن، وتم تفريغ الشحنة بميناء عدن في أول أيام عام التسامح 2019 بحضور وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، ومدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن محمد الجنيبي.

وقال الوزير باعوم، إن الشحنة تحتوي على مضادات حيوية ومسكنات، وسيتم إرسالها للمراكز الصحية في محافظة الحديدة، معرباً عن الشكر والعرفان لقيادة دولة الإمارات التي بدأت عام التسامح بمساعدتهم بشحنة أدوية استمراراً للدعم الإنساني الذي تقوم به الإمارات لمصلحة اليمنيين. من جانبها، أشادت مدير مركز الإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري، بهذه المساعدات الملحة، موضحة أن الشحنة سيتم توزيعها على المراكز الصحية في الساحل الغربي.