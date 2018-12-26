مقرب من زعيم الحوثيين يظهر بزي عسكري للجيش اليمني

المصدر: عن «العربية.نت»

ظهر إلى جانب رئيس لجنة المراقبة الأممية، الجنرال الهولندي باتريك كمارت، عنصر من ميليشيات الحوثي يرتدي زي الجيش اليمني، وذلك خلال بدء مهمته لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة.

وارتدى المدعو أبوعلي الكحلاني زياً عسكرياً يمنياً برتبة عقيد، وهو على قائمة المطلوبين للتحالف، وكان مسؤول الحماية الشخصية لزعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي.

على صعيد آخر، عثرت قوات الجيش اليمني، أول من أمس، على مخزن أسلحة يشمل صواريخ موجهة متطورة، خلفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في أحد المواقع التي تم دحرها منها في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، أقصى شمال اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن المخزن تم العثور عليه في وادي آل بوجبارة الذي تم تحريره أخيراً، والقريب من مركز مديرية كتاف البقع شمال شرق محافظة صعدة.