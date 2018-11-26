الحوثيون يقتلون 129 امرأة خلال 6 أشهر

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تسببت بمقتل 129 امرأة وإصابة 122 أخريات جراء القصف والألغام، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأضاف التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن الميليشيات قامت خلال الفترة باختطاف 23 امرأة، مشيراً إلى أن الميليشيات مارست أبشع أنواع الانتهاكات بحق المرأة منها التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي، واستغلالها في الأعمال الأمنية وغيرها، وحرمانها من التعليم والعمل، وإجبارها على الزواج المبكر.

ولفت إلى أن النساء يواجهن أنماطاً مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية، وتتحمل الويلات الناتجة عن النزاعات المسلحة، وهي أكثر ضحايا الحرب معاناة جسدياً ونفسياً ومعنوياً، مضيفاً أنه يتابع بقلق بالغ ما تعرضت له أمهات المختطفين وطالبات جامعة صنعاء والنساء المحتجات في العاصمة صنعاء من اعتداءات واعتقالات وإجراء تحقيقات غير قانونية معهن، بالإضافة إلى حملات التحريض ضد الناشطات ونساء المجتمع المدني والعاملات في المجال الإغاثي والإنساني اللاتي يتعرضن لحملات ممنهجة تستهدف حياتهن وذويهن، وتمس كرامتهن وتهدد أسرهن.

ودعا مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية والأحزاب كافة إلى التأكيد على دعم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومنحها ما لا يقل عن 30% من مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية والحزبية واللجان التي تشكل من قبلهم وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.